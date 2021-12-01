Erzincan’da sıcak asfalt, temizlik ve peyzaj çalışmaları devam ediyor

Erzincan’da belediye ekiplerince sıcak asfalt, temizlik ve peyzaj çalışmaları sürdürülüyor.

Kentte üst yapı çalışmaları kapsamında Demirkent Yerleşkesinde başlatılan sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Ekipler son olarak Menderes Mahallesi 64. sokakta sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de günlük olarak yapılan cadde, sokak, meydan süpürme, atık toplama işlerine ilâve olarak, şehrin dört yanında temizlik ve bakım çalışmaları yürüttü. Ekipler son olarak Bahçesaray Caddesinde temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Ağaç budama çalışmaları devam ediyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda, ağaçların sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve kış aylarında olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için ağaç budama çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Ergenekon Mahallesi genelinde ağaçlar budandı.