Erzincan’da seracılık yapacak çiftçilere devletten destek

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Erzincan İlinde Sera Alanlarının Yaygınlaştırılması Projesi" adlı proje çerçevesinde Erzincan Merkez ve diğer ilçelerinde ikamet eden çiftçilere hibeli yüksek plastik tünellerde bin metre kare sebze üretim tesisi yapılacak.

Projeden faydalanmak isteyen çiftçilerin il müdürlüğü web sayfasında belirtilen başvuru formu ve ekleriyle birlikte Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü TARYAT birimine 16.12.2022 tarihi saat 17.00’a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından belirlenen kriterler esas alınarak yapılan puanlama neticesinde başvuruları kabul edilen çiftçiler arasından hibe desteği almaya hak kazananlara ait asil ve yedek listeler belirlenecek.

Konu ile ilgili Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü internet sitesinden yaptığı açıklamada başvuru şartları şu şekilde;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor olmak(1. derece yakın akraba dâhil). Şirket olmamak.

İstenen Belgeler;

Başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, takyidatlı tapu örneği,

ikametgâh belgesi, taahhütme, var ise eğitim belgesi, var ise ÇKS-ÖKS belgesi, engelli raporu olanlar, şehit ve gazilerin 1. derece yakınları ve gazilik belgesi.