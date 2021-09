Erzincan’da, sene başı öğretmenler kurul toplantıları yapıldı

Erzincan’da, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle okullarda sene başı öğretmenler kurul toplantıları yapılmaya başlandı.

Şehit Cengiz Topel Mithatpaşa İlkokulu ve Ortaokulu, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu ile Zeynep Mustafa Han İlkokulu’nda yapılan sene başı öğretmenler kurul toplantılarına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, 2021-2022 eğitim öğretim yılı çalışmaları için toplanıldığını belirterek yüz yüze eğitime başlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gün yaptığı konuşmalarında, "Yapılan sene başı öğretmenler kurul toplantılarında yıl içerisinde yapılacak olan zümre öğretmenler toplantıları, etkinlikler, programlar, ölçme ve değerlendirme konularının görüşülerek başarılı bir eğitim öğretim geçirilmesi hedeflenmektedir. Başarının tesadüfi olmayıp planlı çalışmayla başarılabileceği, ayrıca her öğretmenin bu konuda inisiyatif alarak öğrenci profiline göre eğitim hazırlayarak her öğrencimizin aynı seviyede başarıya ulaşması gerekmektedir. Öğrenci devamının her şeyden önemli olduğu ve başarının anahtarının okuldan geçmesi nedeniyle her öğrenciye ulaşılarak okula gelmesi sağlanmaya çalışılmalıdır. Katıldığım tüm toplantılarda söylüyorum, yaklaşık olarak bir buçuk yıldır içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde ülkemizin verdiği çaba ve sonucu ortada. Geldiğimiz bu noktadan geri dönüş olmaması, yüz yüze eğitimin daha etkin bir şekilde devam etmesi için maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami ölçüde uyalım ve öğrencilerimizi de bu konuda en iyi şekilde bilgilendirelim. Yapacağımız bu bilgilendirme tüm öğretmenlerimizin yanı sıra rehberlik servislerimizce de kusursuz yapılmalı. Bakanlığımız ve il müdürlükleri olarak bizler okullarımızın sorunsuz olarak yüz yüze eğitime geçebilmesi için her türlü tedbiri aldık, almaya da devam edeceğiz. Okullarımızı eğitim öğretime açarken oluşabilecek tüm eksikliklerin bir an önce giderilebilmesi için ivedi olarak müdürlüğümüze bildirelim" diye konuştu.