Erzincan’da şeker pancarı hasatı başladı

Erzincan ve ilçelerinde çiftçilerin önemli geçim kaynaklarından biri olan ve uzun yıllardır ekimi yapılan şeker pancarının hasat sezonu başladı.

Çiftçilerin şeker pancarı sökümü mesaisi başladı. Üreticiler tarlalardan hasat ettikleri şeker pancarlarını kamyon ve traktörlere yükleyip şeker fabrikasına teslim edecek.

Şeker pancarında 2022 yılı hasadına başladıklarına kaydeden Erzincanlı çiftçiler, “Mahsulümüz çok iyi. Mahsulden memnunuz ama fiyatından memnun değiliz. Fiyat bin 400 lira. Fiyatın biraz daha yükselmesini bekliyorduk.” ifadelerine yer verdi.

Tarlada çiftçilerin şeker pancarı hasatına katılan Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik ise fiyatların artırılması talebinde bulundu.

Geyik, “İlimiz ekonomisinde önemli bir yeri bulunan şeker pancarında hasat başlamış bulunmakta. Üreticilerimize hayırlı, bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum. Şeker pancarı önemli bir ürün. Ülkemiz ekonomisi içinde stratejik değeri olan bir ürün. Bu konuda üreticilerimiz şeker pancarını ekmek istiyorlar. İlimize de çok büyük katkıları var üreticilerimizin. Yalnız açıklanan taban fiyatta biz hem Ziraat Odası olarak hem de üreticilerimizin adına bu fiyattan memnun değiller. Üreticilerimiz ile görüşüyoruz. Girdi maliyetlerini ancak karşıladığını söylüyorlar. Erzincan’daki fabrikada özelleştirildi, özel bir şirket. Bizim de ricamız üreticilerimizin bu sesine kulak versinler. Türkşekerin açıklamış olduğu fiyatın üzerinde bir fiyat versinler. Üreticilerimizi mutlu etsinler ki önümüzdeki yılda üreticimiz bu ürünü eksin. Fabrikamızda boş kalmasın. Fabrikada üretim yapsın. Çünkü insanların sofralarına bu ürettiğimiz ürünler şeker olarak, başka mamuller olarak sofralara geliyor. Hayvancılıkta önemli bir ürün. Besicilerimiz de bunu kullanıyor. Bu nedenle bu stratejik ürünü mutlak suretle fiyatının artırılması gerekiyor.” diye konuştu.