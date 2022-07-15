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Erzincan’da şehitler dualarla yâd edildi

Erzincan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları dahilinde Garnizon Şehitliği’nde dualar edilerek şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

ERZİNCAN 15.07.2022, 11:20
Erzincan’da şehitler dualarla yâd edildi

Erzincan’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları dahilinde Garnizon Şehitliği’nde dualar edilerek şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından dua edildi. Daha sonra Erzincan Valisi Mehmet Makas, şehitlik defterine günün anısına mesajını yazarak imzaladı. Program şehit mezarlarının ziyaret edilerek karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.

Gerçekleşen törene şehit aileleri, gaziler ve kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile il protokolü katıldı.

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Terzibaba Camii’nde de şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

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