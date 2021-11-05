Erzincan’da salgın hastalıklara karşı hayvan aşılamaları sürüyor

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde ve ilçelerde hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Erzincan’da hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmaları kapsamında, hayvancılık ile uğraşan çiftçilerin yanlarına kadar gidilerek aşılama çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamında büyükbaş hayvanlara şap, LSD ve brucella aşılamaları yapılıyor. Dönemlik yapılan şap aşısında 93 bin 640 doz uygulanmış olup 106 bin 374 hayvana uygulanması planlanıyor. Her yıl bir kere yapılan brucella aşısı ise 14 bin doz uygulanmış olup 20 bin doz uygulanması ve LSD aşılamalarında 97 bin 700 uygulanarak 106 bin 374 uygulanması planlanıyor.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirilerek çiftçilerin aşılama konusunda duyarlı olmaları istendi.