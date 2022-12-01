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Erzincan’da sahte doktor olduğu iddiasıyla yakalanan şahıs serbest bırakıldı
Erzincan’da uygulama noktasında ambulans içerisinde sahte doktor olduğu iddiasıyla yakalanan şahıs, sevk edildiği adliyede serbest kaldı.
ERZİNCAN 01.12.2022, 15:00
Erzincan’da uygulama noktasında ambulans içerisinde sahte doktor olduğu iddiasıyla yakalanan şahıs, sevk edildiği adliyede serbest kaldı.
Akyazı Uygulama Noktasında polis ekiplerince durdurulan ambulansta O.Ç., isimli şahıs sahte doktor olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs serbest bırakıldı.