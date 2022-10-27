Erzincan’da sağlık çalışanları meme kanserinde erken tanıya dikkat çektiler

Erzincan’da “Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı”, “Dünya İnme Günü” ve “Dünya Artrit Günü” çerçevesinde vatandaşlar bilgilendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi personellerince “Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı”, “Dünya İnme Günü” ve “Dünya Artrit Günü” çerçevesinde, Erzincan’da bir AVM’de stant etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca alışveriş yapmaya gelen vatandaşlara meme kanseri, inme (felç) ve artrit (bel ağrıları ve ankilozan spondilit) konularında farkındalığı artırma ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Yapılan etkinlikte vatandaşlara şu bilgiler verildi;

“Meme kanseri”

Ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan meme kanseri, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkmaktadır Kanserle mücadelede en etkili yollar, kansere sebep olan etkenlerden kaçınılması ve hastalığın erken teşhis edilmesidir. Hastalığın erken teşhisi amacıyla toplum tabanlı kanser tarama programları yapılmaktadır. Tarama programı uygulamasıyla, erken evrede tanı sağlanarak bu kanserlere bağlı sakatlık ve ölüm oranları düşürülmesi hedeflenmektedir.

“İnme (felç)”

Beyin damar hastalıkları dünyada en fazla fonksiyon kaybına neden olan, yaşam kalitesini en fazla etkileyen ve ölüm nedeni olarak da ikinci sırada yer alan hastalık grubudur. Dünyada bir yılda 17 milyon kişi inme geçirmekte ve 6 milyon kişi inme nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Dünyada önde gelen engellilik nedeni ve ikinci önde gelen ölüm nedeni ile mücadele etmek herkesin desteğine ihtiyaç duyulan bir zorunluluktur. Felç, herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde herkesin başına gelebilir. Her 4 kişiden 1’i hayatı boyunca felç geçirecektir ama bunların neredeyse tamamı önlenebilirdir. Felç geçirmekten kaçınmak istiyorsak ilk adım bireysel risk faktörlerini anlamaktır. İnme, karmaşık bir tıbbi sorundur. Ancak, etkisini önemli ölçüde azaltmanın yolları; inme belirtilerinin erken tanınması, hastanın özel bir inme ünitesine kabulü ile tıbbi bir acil durumu olarak tedavi edilmesi, iyi bir bakıma erişim ile inmenin sonuçları önemli ölçüde azaltılabilir.

“Artrit (Bel ağrısı ve Ankilozan Spondilit)”

Bel ağrısı, oldukça sık görülen, yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinin yanı sıra doğrudan (tanı ve tedavi giderleri) ve dolaylı (iş gücü kaybı) ekonomik kayıplar nedeni ile topluma maliyeti yüksek olan önemli bir sağlık sorunudur. Ankilozan Spondilit ise özellikle omurgayı etkileyen, ağrılı, kronik, ilerleyici bir romatizmal bir hastalıktır. Hastalığın gidişatında ve kontrol altına alınmasında erken tanı ve tedavi önemlidir. “Bel Sağlığı Demek Kaliteli Yaşam Demek”, “Ankilozan Spondilit Kalıcı Kamburluğa Neden Olabilir” temalarıyla toplum farkındalığının arttırılması ve bilgilendirilmesi amacıyla Dünya Artrit Günü faaliyetleri düzenlenmektedir.