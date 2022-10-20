Erzincan’da sağanak yağış bekleniyor

Erzincan’da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış esnasında kuvvetli (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Refahiye’nin Kayı köyünde sıfır derece, en yüksek sıcaklık Erzincan merkezde 24,8 derece olarak kaydedildi.