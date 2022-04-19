Erzincan’da ramazan etkinlikleri devam ediyor

Erzincan’da düzenlenen ramazan etkinlikleri Pıtırcık ve Hacivat Karagöz oyunları ile devam etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri dahilinde çocuk tiyatrosu ekibi tarafından Pıtırcık ve Hacivat Karagöz isimli oyunlar sergilendi.

Pıtırcık oyununda tiyatro ekibi oyuncuları Zeynep Erva Yılmaz, Ali Yağız Yılmaz, Akif Kağan Saltabaş, Neva Emel Karagöz, Melike Azra Tan, Emine Günay, Fatmanur Kale, Eymen Ovayurt ve Ecren Köksal sahne alırlarken, Hacivat Karagöz oyununu ise Murat Poğaçacı ve Levent Ünlü sahneledi.