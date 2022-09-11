Erzincan’da polislere, terör ve asayiş olaylarına müdahale eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubesince, 25 personele, terör ve asayiş olayları ile daha aktif mücadele edebilmesi ve uygulama noktalarında güvenli müdahale etkinliğinin artırılması için eğitim gerçekleştirildi.

Eğitim çerçevesinde personele, "şüpheli kişi ve araç durdurma", "arama" ve "güvenli müdahale" uygulamaları yaptırıldı.

Konuya ilişkin Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Personelimizin, her tür senaryo karşısında (acil müdahale, şüpheli kişi, araç durdurma, güvenli müdahale vb.) silah kullanma kabiliyetini geliştirerek ani gelişen olaylara yerinde ve bilinçli olarak müdahale edilebilmesi için eğitimlerimiz, düzenli olarak devam etmektedir.

Eğitim Şube Müdürlüğümüzce ilimizde terör ve asayiş olayları ile daha aktif mücadele edebilmek ve uygulama noktalarında güvenli müdahale etkinliğini artırmak üzere 05-10 Eylül 2022 tarihleri arası 25 personelimize "şüpheli kişi ve araç durdurma, arama, güvenli müdahale eğitimi” düzenlenmiştir.” denildi.