Erzincan’da olabilecek afetlere karşı 24 saat mesai

Erzincan’da Afet ve Acil Yönetim Merkezi, aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek afetlere karşı 24 saat esasına göre çalışmaya başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Erzincan’da da muhtemel felaketlere karşı her an hazır durumda olan Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile ilgili ekipler il genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi, kent merkezi ve yüksek kesimlerde başlayan kar yağışlarının ardından 24 saat esasına göre çalışmaya başladı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas yoğun kar yağışı nedeniyle kentte yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı 27 Ocak Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre AFAD Müdürlüğü binasında teyakkuz halinde bulunacak olan personeller ile bir araya geldi. Afet Müdahale Planı’ndaki ekiplerden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklar hakkında bilgi alan Vali Makas, AFAD binasında 24 saat esasına göre hazır bulunan görevli ekiplerin, oluşabilecek olumsuzlukların en kısa sürede ortadan kaldırılması için koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirtti.