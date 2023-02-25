Erzincan’da okul yöneticileriyle çevrimiçi değerlendirme toplantısı yapıldı

Erzincan İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün başkanlığında resmi ve özel okul yöneticiler ile çevrimiçi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı açılışında, İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, Cumhuriyet tarihinin en büyük depremlerinden olan ve 11 ili etkileyen yıkımla ilgili özellikle velilerin, öğrencilerin, eğitim camiasının tüm paydaşlarının yekvücut olarak göstermiş olduğu destek ve duyarlıktan dolayı müteşekkir olduğunu ifade etti.

Toplantıda, okul, kurum ve kuruluşlarda ana bina, pansiyon, depo, eklenti, atölye vb. alanlarında deprem, iş yeri sağlığı ve güvenliği hususunda dikkat edilmesi gereken temel kurallar, okullarda deprem kare kod uygulamasına geçilmesi, okul ve kurumlarda deprem ve afete hazırlık çalışmalarının yenilenmesi, acil toplanma alanlarının, tahliye planlarının okul, kurum paydaşları ile yönetmeliklere uygun şekilde hazırlanması, deprem ve diğer afetler için tüm personel, öğrenci ve velilere yönelik psikososyal eğitimlerin tamamlanması, LGS ve YKS sınavlarına yönelik okullarda yapılacak çalışmalar, destekleme ve yetiştirme kurslarının aksatılmadan devamı ve depremzede öğrencilerin kurs programlarına kayıt yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, ücretsiz beslenme desteği uygulaması ile ilgili iş ve işlemler, deprem bölgesinden Erzincan’a gelen öğrenciler için yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Gündem maddeleri ile ilgili İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün değerlendirmelerini belirttikten sonra katılımcıların soruları ile toplantıya devam edildi. Toplantının son kısmında İl Millî Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birim koordinatörü Cemalettin Çiydem tarafından deprem sonrası sahada yaşanan tecrübelerle ile ilgili sunum yapıldı. İl Millî Eğitim Müdürü Gün tarafından katılımcılara gayret ve katkılarından dolayı teşekkür edilmesinin ardından toplantı sonlandırıldı.