Erzincan’da Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Hezarfen Ahmet Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi organizasyonuyla kutlama programı düzenlendi. Düzenlenen programda adaylığı kaldırılan 19 öğretmen de yemin etti.

Erzincan İl Müftülüğü Konferans salonunda gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler günü etkinliğine il protokolünün yanı sıra kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayarak protokol konuşmalarıyla devam etti.

Protokol konuşmalarının ardından emekli öğretmenler kürsüye çıkan Abdulkadir Deliktaş duygularını şöyle ifade etti:

“Konuşmama 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde emekli öğretmen arkadaşlarım adına konuşma fırsatı tanıyan amirlerime teşekkür ederek başlamak istiyorum. 1 Mart 1979 tarihinde Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi Gözükara köyünde dünyanın en güzel mesleği olan öğretmenliğe başladım. Güzel yurdunum birçok yerinde görev yapma şerefine eriştim. Bu kutsal görevimi 31 Ocak 2022 tarihinde Ulalar Sancak İlkokulu’nda tamamladım. Bugün, tüm öğretmenlerin hizmetlerine karşılık, saygı ve sevgi ile anıldığı öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili farkındalığın oluşmasını sağlayan güzel bir gündür. Yüce kitabımız Kur’an ‘oku’ emri ile başlamıştır. Yine ‘Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?’ ayetini bilmeyenimiz yok gibidir. Peygamberimiz “İlim Çin’de dahi olsa alınız. İlim öğrenmek kadın, erkek her Müslümana farzdır’ sözleri öğrenmenin ve öğretmenin değerini ifade etmektedir. Bütün bu değerli hakikatleri insanlarımıza en güzel şekilde aktarmak zorundayız. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, ‘Milletleri kurtaranlar, yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmen ve eğitimden mahrum bir millet henüz bir millet adını alma yeteneği kazanmamıştır. Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır. Ya da milleti esaret ve sefalete terk eder.’ diyor. Başöğretmenimiz Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda, müspet ilim ışığında, bilgi toplumu çağında çağı yakalamak ve muasır medeniyetler seviyesine çıkmak her meslekten Türk vatandaşının hedefi olmalıdır. Öğretmenlik bütün meslekleri ortaya çıkaran konumdadır. Eğitim ve öğretimin en önemli ayağı öğretmenlerdir. Yeni nesil yetiştirmek büyük sorumluluk taşır. Öğretmen olarak, öğrencilerimize eğitim hayatlarına faydalı olmaya çalışırken, aynı zamanda onların duygu ve düşüncelerinden sevinçlerinden ve üzüntülerinden dersler çıkardık. Bu tecrübelerimizi diğer öğrencilerimiz ile paylaştık. Öğretmen, sevgi dilini hiçbir zaman elden bırakmamalı. Çocukların en iyi anladığı dil sevgi dilidir. Biliyoruz ki insan için harcadığımız emek, verilen emek ve beceri kadar karşılığını bulur. Öğretmenin en büyük mutluluğu ortaya çıkardığı eserini, yani öğrencilerini hayata atılmış ülkesine, milletine, ailesine yararlı insan olarak görmeleridir. O’nun başka hiçbir beklentisi olamaz. Ne mutlu bana ki böyle kutsal mesleğe yıllarımı verdim. Dünyaya yeniden gelsem yine öğretmen olmak isterdim. Öğrencilerin umudu umudum, sevinçleri sevincim oldu. Sevgili meslektaşlarım yolumuz hiçbir zaman ayrılmayacak, yüreğimde hep öğrencilerim, okulum ve siz değerli arkadaşlarım olacaksınız. Başta ebediyete göç etmiş başöğretmen Atatürk olmak üzere ve bu uğurda şehit olan öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anarken arkadaşlarımıza ve tüm eğitim camiasına sonsuz başarı ve mutluluklar diliyorum. Hepinizi bu duygular içinde sevgiyle selamlar saygılarımı sunarım.”

Konuşmaların ardından Erzincan Hezarfen Ahmet Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan “ibretlik hikaye” oyunu oynanarak şiirler okundu. Daha sonra şehit olan öğretmenler; Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz, Aynur Sarı, Fatih Tekin, Ali Bulut, Erol Ercan, Neşe Alten’in fotoğrafları sergilenerek “Şehit öğretmenlere saygı” adlı oratoryo gösterisi ile program devam etti.

Adaylıkları kaldırılan 19 öğretmen için yapılan yemin töreninin ardından

yıl içerisinde emekliye ayrılan öğretmen ve personele hizmet şeref belgeleri ve okullar ile liseler arası “öğretmen olmak” temalı şiir yarışmasında derece yapanlara ödülleri verilerek program son buldu.