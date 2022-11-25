Erzincan’da öğretmenler arası voleybol turnuvası düzenlendi

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen voleybol turnuvası sona erdi.

Final müsabakasında karşılaşan Erzincan MTAL ile İpekyolu MTAL arasındaki mücadele, Erzincan MTA lisesinin üstünlüğü ile son buldu.

Final mücadelesinin ardından düzenlenen kupa merasiminde

1. Erzincan MTAL

2. İpekyolu MTAL

3. Şehit Cengiz Topel Ortaokuluna kupaları takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, turnuvaya katılan ve destek veren öğretmenleri tebrik ederek dereceye giren takımlara kupalarını takdim ettiler.

Gün, “24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen öğretmenler arası voleybol turnuvası 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yapılan final müsabakaları ile tamamlandı. Rekabet, centilmenlik ve dostluk dolu geçen müsabakalar sonucunda 1. Erzincan MTAL, 2. İpekyolu MTAL, 3. Şehit Cengiz Topel Ortaokulu oldu. Kaybedeni olmayan turnuvaya katılım sağlayan okullarımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.