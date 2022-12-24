Erzincan’da öğrencilere suçtan korunma yöntemleri anlatılıyor

Erzincan’da polis ekiplerince, "Güvenli Okul Güvenli Gelecek" projesi çerçevesinde kent merkezinde bulunan okullarda kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri ile çocuk polisinin görevleri konularında öğretmen ve öğrenciler bilgilendirildi.

Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi çerçevesinde, "Polislik Mesleğinin Tanıtımı, Kişisel Güvenlik, Suçtan Korunma Yöntemleri, Çocuk Polisinin Görevleri, Siber Güvenlik, Trafik Güvenliği” konuları üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde; Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile birlikte, Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu’nda 120, özel bir lisede 25, özel bir ortaokulda 180 öğrenci ve öğretmene bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere verilen eğitimlerde, kişisel güvenlik tedbirleri, genel asayiş konuları, trafik kuralları ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konuları hakkında farkındalık çalışmaları yapılarak özellikle bağımlılık yapıcı maddelerin birey ve topluma zararları, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar ile 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması gibi konularda da eğitimler verildi. Ayrıca, bağımlılık ve çocukların suçtan korunması konusunda eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin okul sezonu boyunca da devam edeceği vurgulandı.