Erzincan’da öğrencilere Metodbox ve U-Digital tanıtıldı

Erzincan’da öğrencilerin TYT-AYT ve LGS başarısını artıracak Metodbox ve U-Digital tanıtıldı.

AVM’de açılan stantta öğrencilere Metodbox ve U-Digital hakkında bilgiler verildi. Erzincan Uğur Kurs Kurumsal iletişim yetkilisi Sibel Kalkan ve Ceylan Özel projeyi tanıtmaktan mutlu olduklarını belirtirken okul müdürü İrfan Bakartepe ise Uğur markasının 1968’de başlayan eğitim yolculuğunun bugün Türkiye’nin 51 ilinde 126 kursla devam ettiğini kaydetti.

Bakartepe, Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023’te 500 kurs hedefiyle emin adımlarla ilerledikleri yolda, bu yıl 27 yeni kursun daha açılacağını belirtti.

İrfan Bakartepe, “YKS ve LGS merkezi sınavlarına hazırlıktaki farkımızla ve her yıl elde ettiğimiz derecelerle başarılarımızı taçlandırmaya devam ediyoruz. Kaliteli eğitimi ülkemizin dört bir yanına ulaştırma hedefiyle eğitim modellerimizi, teknoloji entegrasyonumuzu çağımızın ve geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda düzenliyoruz. Çok hızlı değişen dinamiklere sahip yeni dünya düzeninde, sistemimizi bu yönde geliştirmek için biz de sürekli yenileniyor ve gelişiyoruz. Fiziksel ve teknolojik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl alanında uzman akademik kadromuzun hazırladığı eğitim içeriklerini yapay zeka tabanlı öğretim platformumuz uğur dijital ile öğrencilerimizle buluşturuyoruz. ‘Eğitim Değerlidir’ felsefesinden yola çıkarak planladığımız yaklaşımlarımızla başarılı olmak ve hayallerindeki üniversiteyi kazanmak isteyen öğrencilerin, mesleklerini profesyonelce icra etmek isteyen öğretmenlerin ve diğer eğitim paydaşlarının güvenilir limanıyız. Sınavlara hazırlık çalışmalarımızdan ölçme değerlendirme sistemimize kadar tüm kurslarımızda aynı nitelik ve standartları uyguluyoruz. Öğrencilerimiz sadece bulunduğu ildeki öğrenciler ile değil Türkiye’nin her noktasında ki öğrenciler ile rekabet etme imkanı buluyor. Uğur markası olarak Türkiye’nin eğitim gücü olduğumuzu her gün Türkiye’nin farklı noktalarında gelen güzel haberler ile ispat ediyoruz. Bu yıl öğrencilerimiz dünyanın en seçkin üniversitelerine kabul edildiler. Bu başarı da akademik başarıların yanı sıra sanat ve sporun birçok dalında da uluslararası başarılar elde ettiler. Biz Erzincan şubesi olarak bu güçlü ailenin bir parçası olmaktan ve Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaktan mutluyuz gururluyuz.” diye konuştu.