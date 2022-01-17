Erzincan’da ocak ayında 56 adet sokak hayvanına kısırlaştırma işlemi yapıldı

Erzincan’da sokak hayvanlarının düzenli sağlık kontrolünden geçirildiği belirtilerek bu kapsamda ocak ayında 56 adet sokak hayvanının kısırlaştırıldığı, 150 adet hayvanın iç dış parazit aşısının yapıldığı ve 24 adet hayvanında tedavi ve bakım işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Konuya ilişkin belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Veteriner İşleri Müdürlüğü sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik olarak tedavi ve kısırlaştırma işlemlerini düzenli olarak gerçekleştiriyor. Ekipler, sokak hayvanlarına yönelik rutin olarak gerçekleştirdiği sağlık kontrolü çalışmalarına devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yerinde tedavisi mümkün olan sokak hayvanlarına bakım yapılırken, gerekli görülen hallerde ise tedavi ve bakım çalışmaları Geçici Bakım Evi’nde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda ocak ayında 56 adet sokak hayvanının kısırlaştırma işlemi yapılırken, 150 adet hayvanın iç dış parazit aşısı ve 24 adet hayvanında tedavi ve bakım işlemleri gerçekleştirildi.

Sokak hayvanlarına beslenme, tedavi ve sağlıklı barınak teminine kadar her alanda sahip çıkan belediyemiz besleme çalışmaları kapsamında mama dağıtımına da düzenli olarak devam ediyor.

Yaşam alanlarımızı paylaştığımız sokak hayvanları ile ilgili her konuda vatandaşlarımız, 444 9 024 ve Alo 153 nolu telefonlardan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine ulaşabilirler.”