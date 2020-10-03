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Erzincan’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
ERZİNCAN'DA MOTOSİKLETLİ SÜRÜCÜ YOLDAN GEÇEN KADINA ÇARPIŞMASI SONUCUNDA BİRİ AĞIR OLMAK ÜZERE 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI.
ERZİNCAN 03.10.2020, 17:18
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Erzincan’da motosikletli sürücü yoldan geçen kadına çarpışması sonucunda biri ağır olmak üzere 2 kişi ağır yaralandı.
Olay Erzincan - Sivas karayolu Yalnızbağ mevkiinde meydana geldi. İsmail Tonbul’un kullandığı 34 TV3920 plakalı motosiklet, yoldan geçen Z.Ç ‘ye çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Z.Ç’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay nedeniyle bir süre aksayan trafik motosikletin polislerce yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza ile ilgili olarak tahkikat başlatıldı.
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