Erzincan’da Mevlit kandilinde camiler doldu

Erzincan’da Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Erzincan’da Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’in doğumunun sene-i devriyesi olan Mevlid Kandili coşkuyla kutlandı. Vatandaşlar gecenin heyecan ve huşûu ile Terzibaba camii’ne akın ettiler. Terzibaba camiinde düzenlenen Mevlid Kandili programında yatsı namazı öncesi İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından gecenin anlam ve önemiyle ilgili vaaz yapıldı. Yapılan vaazın akabinde kılınan yatsı namazından sonra Mevlid Kandili dolayısıyla Terzibaba Camii’nde hocaları tarafından mevlid-i şerif, aşrı şerifler ve ilahiler okundu.

Mevlid-i şerifi dinlemek için genç-yaşlı, kadın-erkek yüzlerce Erzincanlı Terzibaba camiini doldurdular. Okunan mevlidin sonunda İl Vaizi Servet Tiryaki tarafından yapılan dua ile program sona erdi.