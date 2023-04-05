Erzincan’da mart ayında 203 trafik kazası meydana geldi

Erzincan il geneli polis mıntıkasında 2023 yılının mart ayında 81 maddi hasarlı ve 122 yaralamalı/ölümü olmak üzere toplamda 203 trafik kazası meydana geldi.

Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 01 Mart - 31 Mart 2023 tarihleri arasında Erzincan il genelinde yapılan trafik denetimleri ve istatistikleri açıklandı. Açıklamaya göre; 17 bin 612 araç denetimden geçti. Mart ayı içerisinde 81 maddi hasarlı, 122 yaralamalı/ölümlü trafik kazası meydana geldi. 264 sürücüye ve 876 plakaya cezai işlem uygulanırken 63 araç trafikten men edildi. 23 kişiye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Öte yandan, trafik ekiplerince 5 bin 542 yük taşıyan araç, 1038 yolcu taşıyan otobüs, 214 motosiklet kontrol edilerek 7 bin 125 emniyet kemeri, 23 okul servisi, 2 bin 394 alkol ve 1276 diğer uygulama ve denetimler yapıldı.