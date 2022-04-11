Erzincan’da mart ayında 145 trafik kazasında 2 kişi öldü, 126 kişi de yaralandı

Erzincan’da 2022 yılının mart ayında meydana gelen 145 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 126 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı mart ayında meydana gelen trafik kazalarını açıkladı. Buna göre Erzincan genelinde ocak, şubat ve mart aylarında meydana gelen toplamda 369 kazada 3 kişi hayatını kaybederken 229 kişi de yaralandı. Mart ayında meydana gelen trafik kazalarının 54’ü ölümlü ve yaralamalı olarak kaydedilirken, 91 kaza maddi hasarla sonuçlandı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin ’dur’ işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi.