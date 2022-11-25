Erzincan’da KYK’da kalan üniversite öğrencilerine konferans

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Öğretmenler Günü olması hasebiyle de gerekli kutlama mesajlarının ardından İl Müftüsü Burhan Çakır, açılış ve hoş geldiniz konuşması yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu’da kısaca duygu ve düşüncelerini ifade ederek mikrofonu Dr. Burhan İşliyen’e bıraktı.

Gençlik ve Spor Erzincan İl Müdürü Burak Mumcu, Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır, Müftü Yardımcıları, Kredi Yurtlar Kurumları Müdürleri, Manevi Rehber Öğreticileri ve üniversiteli gençlerin katıldığı programda Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. İşliyen; gençlerin bugünü ve geleceği üzerine vurgular yaparak, istikbâlde kendilerinden çok önemli görevler beklendiğini ifade etti. Toplumun kendilerinden beklentilerini maddeler halinde sıralayarak, yaşanan hatıralardan örneklerle gençlere sundu. Gençleri her haliyle önemsediklerini ve sevdiklerini ifade eden İşliyen, onların derslerinde ve hayatta başarılı olmaları dileklerini bir kez daha dile getirerek konuşmasını tamamladı.

Programın sonunda misafir konuşmacı Dr. İşliyen’e bir demet gül takdiminde bulunuldu.