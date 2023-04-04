Erzincan’da kuyuya düşen çocuk kurtarıldı

Erzincan’da boş kuyuya düşen çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan Merkez Atatürk Mahallesi 379 Sokakta ki bir evin bahçesinde 13 yaşında ki bir çocuk boş kuyuya düştü. Ailesinin çabaları sonuç vermeyince durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin kısa süreli çalışması sonucu çocuk düştüğü kuyudan çıkarıldı. Hafif yaralanan çocuk tedbiren hazır bulunan ambulansa Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.