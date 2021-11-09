Erzincan’da kütüphanesiz okul kalmayacak

Millî Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi Erzincan’da da uygulanmaya devam ediyor. Proje kapsamında yapılacak kitaplıklar meslek lisesi öğrencileri tarafından üretiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda 2021 yılı sonuna kadar Erzincan ilinde kütüphanesi olmayan okullara kütüphane yapılması için yer tespitleri ile gerekli donatım planlamaları yapılırken il genelindeki tüm okul türü kademelerinden 38 okulun projeden yararlanacağı belirtildi. Kütüphanesi olmayan 38 okulun kütüphane donatım malzemeleri ise Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından eğitim gördükleri atölyelerinde üretilecek.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi için lisede devam eden üretimi yerinde görüp incelemelerde bulundu. Gün, bu projenin okullar arası başarı farkının azaltılması açısından çok önemli olduğunu söyledi. Ayrıca potansiyeli harekete geçirme anlamında bu kitaplıkların hepsinin meslek liselerinde yapılıyor olmasının hem öğrenci açısından hem de öğretmenleri açısından öneminin çok olduğunu vurgulayarak, “Devam eden proje kapsamında Erzincan’da da 38 tane okulumuzda kütüphane yok. Kütüphanesi olmayan okullarla ilgili olarak Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde şuan da bu okullarda ki kütüphaneleri, kitaplıkları çok yoğun ve hızlı bir şekilde yetiştirilmeye çalışılıyor. Özellikle bakanlığın okullar arası başarı farkının azaltılması ile ilgili olmazsa olmaz kütüphanelerin bulunması çok önemlidir. İlber Ortaylı’nın bu konu da çok dikkat çekici bir sözü var, ‘beşeriyetin hafızasıdır’ diyor. O halde okullarımızda beşeriyetin hafızasını güçlü tutmak adına dezavantajlı okullarımızda da mutlaka bir kitaplık ya da kütüphane bulundurulması açısından bakanlığımızın çok ciddi ve çok önem vermiş olduğu bir proje. Bu çok önemli olmakla birlikte diğer bir yönü Milli Eğitim Bakanlığının potansiyelini harekete geçirme anlamında bütün bunların hepsinin meslek liselerinde yapılıyor olması. Çocuklarımız hummalı bir şekilde burada çalışıyorlar. Almış oldukları eğitimle uygulamalı olarak da burada kendilerini geliştirme adına, hayata hazırlanma adına şefleri, alan öğretmenleri, idare tarafından yapılan bu çalışma çocukların özgüvenleri, mesleki yönden gelişimleri ve Milli Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu bu ayak da bizim için çok önemli. Bundan sonra çok yoğun bir şekilde aynı zamanda metal bölümüyle de birlikte çalışıyor bu mobilya alanımız. Orada da hummalı bir çalışma var. Bizler Erzincan olarak kütüphanesi bulunmayan 38 okulumuzun en kısa süre içerisinde hazırlayıp bitirip göndereceğiz ve montesini yapacağız. Ondan sonra da bir proje ile bu kütüphaneleri kitaplarla dolduracağız. Ben burada emeği geçen öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bir diğer önemli konu da burada çalışan her öğrenci okulun döner sermayesinden yapılan parça başından ücret almakta bunu da çocuklarımıza sağlanan ciddi bir avantaj olarak görüyorum” diye konuştu.