Erzincan’da kurtuluş ve deprem şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu

13 Şubat Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü münasebetiyle tüm Kurtuluş Şehitleri ve tüm Deprem Şehitleri için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Camii Kebir Camii’nde akşam namazını müteakiben düzenlenen programda Kur’ân-ı Kerim tilaveti, ilahiler, salavatlar ve tesbihatlar okunmasının ardından tüm şehitlerimiz için dualar edildi.

Program sonrasında konuşan Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilimizi derinden etkileyen deprem bölgesine, Erzincan olarak şu ana kadar yapılan yardımlar ile ilgili bilgiler verdi.

Vali Makas, konuşmasında bölgeye şu ana kadar 275 tır ve 75 kamyon yardım yolladıklarını belirterek; “Bunun içerisinde gıdadan, giyime, odundan, sobasına kadar, tüm yaşam malzemeleri mevcut. Hiçbir farklılık gözetmeksizin, kurumlarımızla, kuruluşlarımızla, esnaflarımızla, siyasi partilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve her yaştan vatandaşımızın desteği ile toplanan yardımları deprem bölgesine ulaştırmaya devam ediyoruz. Allah herkesten razı olsun. Şunu herkes bilsin ki, devletimiz bütün imkanları ve kabiliyetiyle oradaki 10 vilayette hizmet ediyor. Hizmetlisinden valisine kadar orada hizmet veriyor. Devletin noksan kaldığı hiçbir şey yok, ama yaşanan felaket o kadar büyük ki, dünyanın hiçbir süper gücü bunun altından kalkma imkanına sahip değil, zamanla bunu onaracağız. 85 milyon insanın tek yürek olarak attığı başka bir ülke yok, bunu da hepimiz görüyoruz, gözyaşları ile izliyoruz. Bölgeye yardımlarımızı göndermeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız bizlerden desteklerini esirgemesin” dedi.

Mevlid-i Şerif programına Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan eski Milletvekili Sebahattin Karakelle, kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.