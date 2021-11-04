Erzincan’da “Kurtuluş Mücadelesi Resimleri” sergisinin açılışı yapıldı

EBYÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 2020 Mezunları “Kurtuluş Mücadelesi Resimleri” sergisinin açılışı yapıldı.

EBYÜ’nün 15. yıl etkinlikleri kapsamında Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Anabilim Dalı tarafından hazırlanılan 2020 Mezunları “Kurtuluş Mücadelesi Resimleri” Sergisinin açılışı yapıldı.

Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen sergi açılışına Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. M. Fatih Ertugay, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mücağit Kağan, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erdem Yavuz, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Taşkesen, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Kurdela kesiminin ardından sergiyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Rektör Levent, çalışmaların büyük bir özveri ve emeğin ürünü olduğunu dile getirerek, “Emeği geçen bütün arkadaşları tebrik ediyorum” dedi.

Düzenlenen sergide, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Anabilim Dalı 2020 mezunu 32 öğrencinin tual üzerine yağlı boya ile hazırladıkları “Kurtuluş Mücadelesi Resimleri” eserleri sergilendi. Sergi, 5 Kasım 2021 tarihine kadar sanatseverlere açık olacak.