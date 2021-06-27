banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TGC, Veyis Ateş’i üyelikten çıkarma kararı aldı
TGC, Veyis Ateş’i üyelikten çıkarma kararı aldı
TYT soruları çalındı mı? Sınav iptal edilecek mi?
TYT soruları çalındı mı? Sınav iptal edilecek mi?
'Yüksek yerde tanıdığım var' diyen şimdi yandı
'Yüksek yerde tanıdığım var' diyen şimdi yandı
Sedat Peker'den Atatürk paylaşımı
Sedat Peker'den Atatürk paylaşımı

Erzincan’da kuraklık endişelendiriyor

Erzincan Valisi Mehmet Makas, artan kuraklık tehlikesi ve tarımsal su ihtiyacını yerinde görmek amacıyla Mertekli Regilatörü, Gökburun Sol Sahil Sulama Kanalı’nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

ERZİNCAN 27.06.2021, 13:05
Erzincan’da kuraklık endişelendiriyor

Erzincan Valisi Mehmet Makas, artan kuraklık tehlikesi ve tarımsal su ihtiyacını yerinde görmek amacıyla Mertekli Regilatörü, Gökburun Sol Sahil Sulama Kanalı’nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Vali Mehmet Makas, Milletvekili Süleyman Karaman ile birlikte Mertekli Regülatörü ve Gökburun Sol Sahil Cazibe Kanalı’ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Makas, son dönemde yağışlarda azalma ve küresel sıcaklık artışı nedeniyle artan su talebi ve kullanımında dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.
banner486
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
banner493