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Erzincan’da kumar oynayan şahıslara baskın

Erzincan’da tam kapanma kararı uygulamaya konulduktan sonra bir iş yerinde yapılan denetimde, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 7 kişiye para cezası kesildi.

ERZİNCAN 02.05.2021, 12:08
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Erzincan’da kumar oynayan şahıslara baskın

Erzincan’da tam kapanma kararı uygulamaya konulduktan sonra bir iş yerinde yapılan denetimde, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 7 kişiye para cezası kesildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Polis ekipleri çalışmalar kapsamında, kent merkezinde bir oyun salonunda kumar oynatıldığı bilgisini alması üzerine baskın düzenledi. Bir binanın ikinci katında olan işyerinin demir kapısının kilitli olması nedeniyle itfaiye ekipleri de operasyona dahil oldu. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla açılan kapıdan içeri giren polis ekipleri işyeri sahibi ile birlikte 7 kişiyi yakaladı.

İşyeri sahibi ile birlikte 7 kişi hakkında sokağa çıkma yasağından idari işlem yapılarak bulaşıcı hastalıkların yayılmasına (TCK. 195 madde) muhalefetten adli işlem başlatıldı.
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