Erzincan’da kumar oynayan 4 kişiye para cezası kesildi

Erzincan’da polis ekiplerince kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 16 bin 220 TL para cezası uygulandı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Erzincan merkezde kumar oynanan yerlere yönelik yapılan denetimlerde, bir iş yerinde dört kişinin zar atmak suretiyle kumar oynadığı, bir kişinin de kumar oynatmak için yer temin ettiği tespit edilerek 61 adet oyun pulu, 2 adet zar, zar atmaya yarayan aparat ve 4 bin 650 TL para ele geçirildi.

Kumar oynadığı tespit edilen, Z.N., M.E., S.Y., ve L.K.’ye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği hepsine ayrı ayrı 4 bin 55 TL idari para cezası uygulandı. Yer temin eden Ö.K. hakkında TCK 228. madde çerçevesinde Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan şüpheli sıfatıyla adli işlem yapıldı.