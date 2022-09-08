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Erzincan’da “Kronik Hastalıklarda Tarama ve İzlemler” temalı stant ve farkındalık çalışmaları düzenlendi
Erzincan’da Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından Halk Sağlığı Haftası nedeniyle Ordu Caddesi Saat Kulesi ve AVM’ de “Kronik Hastalıklarda Tarama ve İzlemler” temalı stant ve farkındalık çalışmaları düzenlendi.
ERZİNCAN 08.09.2022, 09:57
Erzincan’da Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından Halk Sağlığı Haftası nedeniyle Ordu Caddesi Saat Kulesi ve AVM’ de “Kronik Hastalıklarda Tarama ve İzlemler” temalı stant ve farkındalık çalışmaları düzenlendi.
Bu çerçevede sağlık ekiplerince, kalp ve damar hastalıkları, kanser taramaları, diyabet ve kronik hava yolu hastalıkları hakkında afiş ve broşürlerle bilgilendirme yapıldı.
Vatandaşlara Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ile tütün kullanımının zararları hakkında bilgilendirmelerde bulunularak katılımcıların karbonmonoksit ölçümleri yapıldı, Sigara Bırakma Polikliniği randevuları oluşturuldu.
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