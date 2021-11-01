Erzincan’da Kızılay Haftası kutlanıyor

Erzincan’da Kızılay Haftası kapsamında "Haftalara, aylara, yıllara sığmayan iyilik için gönüllü ol" temasıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye’de her yıl 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arası kutlanan Kızılay Haftası Erzincan’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Erzincan Kızılay Şubesi tarafından; yardımlaşma bilincinin oluşturulması, Kızılay’ın karşılıksız sunduğu hizmetlere kamuoyu desteğinin sağlanması ve gönüllü ordusuna yeni neferlerin katılmasını teşvik etmek amacıyla "Haftalara, aylara, yıllara sığmayan iyilik için gönüllü ol" temasıyla yürüyüş düzenlendi. Kızılay gönüllüleri, Dörtyol mevkiinde başladıkları yürüyüşü belediye önünde sonlandırdı.

"Kızılay Haftası’nda ’gönüllülük’ teması işleniyor"

Bu yıl Kızılay Haftası boyunca “haftalara, aylara, yıllara sığmayan iyilik için gönüllü ol” teması kapsamında çocuk ve gençler için renkli etkinlikler ve bilinçlendirici faaliyetler düzenlendiği ifade edilerek şu bilgilere yer verildi:

“Kızılay’ın Aralık 2020’de devreye alınan yeni gönüllü yönetim sistemi gonulluol.org’un tanıtılmasının ardından ’2021 gönüllülük yılı’ ilan edilerek yıl boyunca gönüllülük çalışmalarını arttıracak çeşitli faaliyetler ve uygulamalar hayata geçirildi. 2021 Gönüllülük Yılı’nda Kızılay Haftası’nın ana teması ise ’gönüllülük’ üzerine inşa edildi"