Erzincan’da kitap fuarı açıldı

Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104’ncü yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen “Kültür Sanat Günleri” etkinlikleri kapsamında kitap fuarının açılışı yapıldı.

13 Şubat Erzincan’ın kurtuluşunun 104’ncü yılı münasebetiyle “Erzincan Kültür Sanat Günleri” kapsamına etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında kitap fuarının açılışı yapıldı. Halk oyunlarının oynanmasıyla başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Fuar açılışında konuşma yapan Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan’ın nüfusa oranla ülke genelinde en çok kitap okuyan ilk 10 il arasında olduğunun altını çizerek, “Okumayı, sanal ve sosyal medyadan dolayı yavaş yavaş terk ediyoruz, terk ettiğimiz zamanda kitaplarla buluşamıyoruz. Nesiller arası diyaloğu sağlayamıyoruz, kitap okumada ilk ondayız inşallah, ilk sıralara çıkacağız, Böylelikle geçmişiyle barışık, ecdadına saygılı, yaşadığı toprağın kıymetini bilen nesiller olarak hayatımızı idame ettireceğiz” dedi.

Erzincan Kültür ve Sanat Günleri etkinliklerinin her birinin Erzincan halkından, öğrencilerden ve halktan gelen talepler doğrultusunda oluşturulan etkinlikler olduğunu belirten Valimiz Makas, "Oku diye başlayan bir dinin, bir şiarın evlatlarıyız. Bugün burada açılışını yapacağımız Kitap Fuarıyla 8’i yerel olmak üzere 33 yazarımız ve 70 yayınevimiz 10 gün boyunca bizlerle olacak. Bu fuarda 150 bin kitapla can Erzincanlımızı buluşturacağız. Kitap fuarının ve bir hafta boyunca sürecek olan tüm etkinliklerin hayırlı olmasını diliyor, tüm hemşerilerimizi hem kitap fuarına hem de diğer etkinliklere davet ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra Vali Mehmet Makas ve beraberinde ki il protokolü kurdele kesiminin ardından fuardaki stantları gezerek, kitaplar ve yayınlar hakkında bilgiler aldı.

Erzincan Belediye Başkanlığı bahçesinde kurulan Erzincan Kitap Fuarı’nın açılışına il protokolünün yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.

Açılışı gerçekleştirilen kitap fuarı 17 Şubat 2022 tarihine kadar açık kalacak.