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Erzincan’da kışlık saman hazırlıkları sürüyor

Erzincan’da buğday hasadının başlanmasının ardından çiftçiler, kış aylarında hayvanların beslenmesi için kullanacakları samanları toplamaya başladı.

ERZİNCAN 20.07.2022, 10:22
Erzincan’da kışlık saman hazırlıkları sürüyor

Erzincan’da buğday hasadının başlanmasının ardından çiftçiler, kış aylarında hayvanların beslenmesi için kullanacakları samanları toplamaya başladı.

Çiftçiler, kış aylarında hayvanlarını beslemek için kullanacakları samanları şimdiden hazırlamaya başladı. Çiftçiler aşırı sıcağa rağmen buğday tarlalarında kalan öğütülmüş buğday çöplerinin oluşturduğu saman dağları içerisinde çalışma başlattı. Çuvallara doldurularak traktörlere yüklenen samanlar daha sonra depolara taşınıyor.

Saman toplayan çiftçilerden Kenan Aydın, sıcak havalar nedeni ile çalışmalarını akşam saatlerine bıraktıklarını söyledi. Aydın, "Geceleri daha serin olduğundan fazla yorulmuyoruz. Kış aylarında hayvanlarımızı beslemek için ihtiyaç duyduğumuz samanı topluyoruz. Daha sonra samanları çuvallayıp kullanıma hazır hale getiriyoruz" dedi.

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