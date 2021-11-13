Erzincan’da, kış öncesi kapalı halk pazarı hizmete girdi

Erzincan’ın en büyük semt pazarı olan Cumartesi Pazarı yerini 4 bin metrekare kapalı alana sahip halk pazarına bıraktı.

Erzincan Belediyesi tarafından yürütülen projeyle İnönü Mahallesinde bulunan Cumartesi Pazar yeri yenilenerek kapalı halk pazarı oldu. Pazar alanında kapalı otopark, pazar alanı, mescit, lavabolar, bebek bakım odası gibi ihtiyaçlara cevap verecek birçok alan bulunuyor. Yapılan kapalı pazar alanının ekonomiyi de canlandıracağı düşünülüyor. 4 bin metrekare kapalı alana sahip ve içerisinde satış yapan köylü üreticiler dâhil 200’ün üzerinde esnaf bulunan pazarda satış yerleri kura ile belirlendi. Hava sıcaklığın düşmesiyle birlikte özellikle sabah saatlerinde zor anlar yaşayan pazar esnafı açılan yeni halk pazar alanından dolayı oldukça memnun olduğunu belirtti.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve beraberinde ki heyet hizmete giren halk pazarında incelemelerde bulunarak esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Yeni açılan halk pazarında ilerleyen günlerde arz ve talep doğrultusunda 7 gün boyunca hizmet vermeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Aksun “Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Bu proje bizden önce ki Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy zamanında başlatıldı. Biz göreve geldiğimizde inşaat aşamasında olan bu projenin yapım işlerini hızlı bir şekilde devam ettirdik. Yaklaşık bir yıl önce süreç tamamlandı. Pandemi süreci vesilesiyle biraz gecikme olsa bile bugün bu alana taşınmış olduk. Burada bulunan tüm esnafa başarılı bir yıl diliyorum, hayırlı kazançlar diliyorum. Burada emzirme odalarından tutun da mescide kadar, yönetim birimlerinin odalarına kadar tüm imkânlar var. Aşağıda otoparkımız var, depolarımız var ve değerli satıcılarımız depolarında ki malları asansör aracılığıyla yukarıya çıkarıp satışa sunacaklardır. Ufak tefek aksaklıklarda giderildikten sonra önümüzde ki günlerde de bir açılış planlıyoruz. Hep birlikte daha güzel yarınların oluşması için elimizden geleni yapacağız. 4 bin metrekare kapalı bir alan söz konusu burada. Yaklaşık, satışa gelen köylüler ile beraber 200’ün üzerinde esnaf arkadaşımız var. Hepsine mümkün mertebe kura ile belirlendi yerler. Belki herkesin arzu ettiği sonuç çıkmamış olabilir ama hakkaniyetin korunması için elimizden geleni yaptık. Dernek yönetimi arkadaşlarımız gerekli hassasiyeti gösterdiler. Biz bundan sonra ki sürecin denetleyicisi olacağız. Bu süreç içerisinde 7-24 nasıl hizmet verebiliriz bunun zeminini, altyapısını oluşturacağız. İnşallah hep birlikte buranın sürekli çalışmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Alışma sürecini atlattıktan sonra arz talep doğrultusunda, planlama yapıldıktan sonra, sistem müsaade ettiği sürece 7-24 açık tutmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Hizmete giren halk pazarı incelemelerinde Belediye Başkanı Bekir Aksun’a, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzincan İl Başkanı Salih Aksu, Merkez İlçe Başkanı Murat Köhne, Erzincan Ülkü Ocakları Başkanı Vasfi Karatepe, TÜRKAV Erzincan Şube Başkanı Kürşat Yılmaz ve MHP’li yöneticiler eşlik etti.