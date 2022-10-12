Son Dakika
“2019 yılında yüzde 7 civarında olan sigortalı küçükbaş hayvan sayısında ciddi bir artış yaşanarak 2021 yılında yüzde 18 seviyelerine ulaşılmıştır”
Erzincan’da Kıraç rüzgarı esti
Erzincan’da düzenlenen sempozyum etkinlikleri çerçevesinde Türk rock müziği sanatçısı Kıraç konser verdi.
ERZİNCAN 12.10.2022, 08:43
Erzincan’da düzenlenen sempozyum etkinlikleri çerçevesinde Türk rock müziği sanatçısı Kıraç konser verdi.
Üniversite içerisinde bulunan Amfi Tiyatroda sahne alan Kıraç, öğrencileri müzik ziyafetiyle buluşturdu.
Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Kıraç, seslendirdiği şarkılarla üniversite öğrencilerine coşkulu anlar yaşattı. Ücretsiz konsere öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.