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Erzincan’da Kıraç rüzgarı esti

Erzincan’da düzenlenen sempozyum etkinlikleri çerçevesinde Türk rock müziği sanatçısı Kıraç konser verdi.

ERZİNCAN 12.10.2022, 08:43
Erzincan’da Kıraç rüzgarı esti

Erzincan’da düzenlenen sempozyum etkinlikleri çerçevesinde Türk rock müziği sanatçısı Kıraç konser verdi.

Üniversite içerisinde bulunan Amfi Tiyatroda sahne alan Kıraç, öğrencileri müzik ziyafetiyle buluşturdu.

Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Kıraç, seslendirdiği şarkılarla üniversite öğrencilerine coşkulu anlar yaşattı. Ücretsiz konsere öğrencilerin ilgisi yoğun oldu.

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