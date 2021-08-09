Erzincan’da kınalı keklikler doğaya salındı

Erzincan’da 400 adet kınalı keklik doğaya salındı.

Erzincan’da yaban hayatının korunması ve canlandırılması maksadıyla uygun şartlara sahip araziye 400 kınalı keklik salındı. 2021 Yılı Kanatlı Av Hayvanı Tahsis Programı kapsamında, Gümüşhane- Kelkit Üretim İstasyonundan tahsis edilen 400 adet kınalı keklik, Erzincan’da Kayacık, Ağıldere, Bağlıca, Altıtaş, Dostal, Karakaya, Kureyşli Sarıkaya, Işıkpınar, Kayabaşı, Boyalık, Çiğdemli, Atma, Ilısu, Konarlı, Yaylım ve Esenevler köylerinde Can Erzincan Avcılar Kulübü Başkanı Yücel Bingöl, muhtarlar ve vatandaşlarla beraber doğaya salındı.

Doğaya salınan kınalı kekliklerin ortamlarına adaptasyonu takip edilerek koruma altında tutulacak. Denetim ve kontrol faaliyetleri de jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yapılacak.

Öte yandan, kınalı kekliklerin yasa dışı bir şekilde avlanmasının önüne geçilmesi için bölgedeki tüm avcılara ve vatandaşlara da gerekli eğitimler verilerek ikazlarda bulunuldu.