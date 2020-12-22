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Erzincan’da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesi’nin tamamen yerel imkânlarla gerçekleştirdiği Kızılay Hocabey Mahalleleri Kentsel Dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

ERZİNCAN 22.12.2020, 16:24
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Erzincan’da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesi’nin tamamen yerel imkânlarla gerçekleştirdiği Kızılay Hocabey Mahalleleri Kentsel Dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının 1. etap kısmı inşa edilirken bu kapsamda 1. etapta yapılması planlanan 370 daire 48 iş yerinin inşaat çalışmaları titizlikle ilerliyor.

Kızılay Hocabey Mahalleleri Kentsel Dönüşüm projesinde 42 bin m2 üzerine 43 blok üzeri 370 konut 48 iş yeri olacak şekilde yapılan 1. etap konutlarının kaba inşaatı tamamlanıyor. Kentsel dönüşüm çalışmasının yapıldığı bölgede 48 dairenin inşaatında son aşamaya yaklaşılırken 370 konutun 2021 yılının sonuna doğru teslim edilmesi hedefleniyor.

2+1, 3+1 ve 4+1 şeklinde tasarlanan konutların 250’si 3+1 147 m2, 56’sı 4+1 177 m2, 64’ü ise 2+1 110 m2 olacak.

Ekseriyetle Erzincan’da üretilen malzemelerin tercih edildiği inşaatlarda 1. sınıf TSE belgeli ürünler kullanılıyor. Beton kalıp ve demir işleri Erzincan Belediyesinde görevli mühendisler tarafından kontrol ediliyor. Kullanılan beton ve demirler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca akredite edilmiş kuruluşlar tarafından denetiliyor.

Camından seramiğine kadar 1. sınıf malzemelerin kullanıldığı dairelerde katlar arası yalıtım olup ısı yalıtımına uygun PVC ve camlar kullanılıyor. Binalarda 1. sınıf 10 kişilik asansörler ve her daireye ait birer depo bulunmakta. Ortak kullanım alanları içinde ise hobi alanları oluşturulacak.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’da inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Başkan Aksun konu hakkında bir açıklama yaparak; “Çok değerli Erzincanlı hemşehrilerim, Kızılay Hocabey mahallesiyle ilgili görüş ve düşüncelerini seçim öncesinde ifade etmişlerdi. Biran önce kentsel dönüşüm olması gerektiği noktasında herkesin fikir birliği vardı. Bu noktada bizde geldiğimizin birinci yılında 3 Nisan 2020 tarihinde ilk yıkımı gerçekleştirerek 1. Etap diye adlandırdığımız 42 bin m2’lik bir alanda kentsel dönüşümü başlattık. Başlattığımız günle bugün arasında yaklaşık 7-8 ay geçti ve buradaki eski yapıların tamamı yıkılarak görüldüğü gibi yeni yapıların imalatına başlandı. Seneye bugün inşallah buradaki hem mülk sahipleri hem de yeni sahipleri oturuyor olacak. Erzincan’ın birkaç mahallesinde bu kentsel dönüşüm ihtiyacı gözlenmekte ve en önemlisi de Kızılay-Hocabey mahalleleri olarak bilinmekte, inşallah buranın 2. Etabını ve Merkez Çarşısını Sayın Çevre Şehircilik Bakanımız kendileri ifade ettiler. TOKİ marifetiyle ortaklaşa devam ettireceğiz. Umarım En kısa sürede oradaki başlangıç ofisleri kurulacak. Oranın da dönüşümünü sağladığımızda Erzincan’ımızın ortasında bulunan bu problemli alan ortadan kaldırılmış olacak, modernize edilmiş konutlarla şehre yeni bir imaj kazandıracaktır.

Öncelikle konutlarımızı çeşitlilik sağlayarak yaptık ve bunları birbirlerinin iç içe komşu olarak; 2+1 110 m2, 3+1 147 m2, 4+1 177 m2 olmak üzere sınıflandırdık. Ana cadde üzerindeki kısımların altında işyerleri inşa ettik. Böylelikle hem buradaki ticari alan ihtiyacını karşılamış olacağız hem de konut ihtiyacını karşılamış olacağız. 135’e yakın hak sahibi bulunmakta. Bu hak sahiplerinin bir kısmı parasını tercih etti bir kısmı da konut tercih ettiler. 135’e yakın bir konut tercihi oldu. Çeşitliliği var tabi 2+1,3+1 ve 4+1’den de tercih eden oldu. Öncelikle hak sahiplerinin 20 blok içerisinden kura çekimi yapılacak. Hangi daire hangi hak sahibine çıktıysa onları evleriyle buluşturup tapularını teslim edeceğiz. Geriye kalanlar ise değer tespit komisyonunun belirlediği fiyatlar üzerinden tek tek her konut ihaleye çıkacaktır. İhalesi yapılan konutların sonucuna göre tapuları ücretleri ödendiğinde kendilerine teslim edilecek. Yazılma gibi ön kabul gibi herhangi bir girişimimiz olmayacak ama ihaleye herkes katılabilecek. Mümkün mertebe burada tercih edilen konutun belirlenen değer tespitinin üzerindeki verilen fiyatlar belirleyici olacak. Onun için de herkese açık olacak ihalemizde inşallah hak sahipleri en iyi en yüksek fiyatı veren şeklinde şekillenecektir. Buraların tabi önemli bir özelliği sosyal konut projeleri olmadığı için önceliğimiz hak sahiplerini mutlu edebilmek. Onlara verdiğimiz fiyatlar maliyetinin altında olan fiyatlardır. Artmasına rağmen biz hak sahiplerinin arsaları üzerinde bu imalatı yapmaktayız, onun içinde onlara bir ayrıcalık bir öncelik tanıdık. Ve fiyatları da maliyetinin altında kendilerine verdik. Böylelikle onları hem desteklemek adına hem de kendi mekânlarında daha rahat daha az maliyetle oturabilmeleri için kredilerini de erken kullandırmadık, inşallah %80 düzene geldiğinde inşaatlarımız kaba inşaatlar bittikten sonra kendilerine kura çekimlerini yapıp eksik kalan paralarını arzu ederlerse peşin ödeme arzu etmezlerse kredilendirme usulü ile hak sahibi olmuş olacaklardır” dedi.
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