Erzincan’da KDV denetimi

Erzincan Ticaret İl Müdürlüğü temel gıda maddelerinde KDV’nin yüzde 1’e indirilmesinin ardından KDV denetimleri gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temel gıda maddelerinde Katma Değer Vergisini (KDV) yüzde 8’den yüzde 1’e indirildiği yönündeki açıklamasının ardından mevzuat düzenlemesi de 14 Şubat 2022 tarihi itibariyle Resmi Gazetede yayımlandı. Bu kapsamda Ticaret İl Müdürlüğü tarafından aralıksız devam eden haksız fiyat ve fiyat etiketi denetimlerinin yanı sıra KDV denetimleri de yapılmaya devam ediyor.

11-12-13 Şubat 2022 tarihinde geçerli olan fiyatlar esas alınarak KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girdiği 14 Şubat 2022 tarihi ve sonrası için geçerli fiyatların karşılaştırılması suretiyle denetleme çalışması yapılırken, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yerel marketler, temel gıda satışı yapan işyerleri ve zincir marketlerde ürünler teker teker incelenerek indirimlerin yapılıp yapılmadığı tespit edildi ve ürünlerin reyon fiyatı ile kasa fiyatları da karşılaştırıldı. Denetim personelleri KDV indirimi güncellemesini yetiştiremeyen market işletmecilerine, ürünlerin indirim uygulanmadan satılmaması konusunda uyarılarda bulunarak il genelinde denetimlerin devam edeceğini belirtti.