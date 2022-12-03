Erzincan’da kasım ayında 127 trafik kazası meydana geldi

Erzincan’da il ve bölge trafik mıntıkasında kasım ayında 76 maddi hasarlı ve 51 yaralamalı olmak üzere toplamda 127 trafik kazası meydana geldi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 01- 31 Kasım 2022 trafik denetimleri ve istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 21 bin 715 araç denetimden geçti. Bir ay içerisinde 76 maddi hasarlı ve 51 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Bin 4 sürücüye ve 5 bin 249 plakaya cezai işlem uygulanarak 52 araç trafikten men edildi. 58 kişiye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Öte yandan trafik ekiplerince, 6 bin 742 yük taşıyan araç, bin 503 yolcu taşıyan otobüs, 77 motosiklet kontrol edilerek, 5 bin 787 emniyet kemeri, 167 okul servisi, 3 bin 666 alkol, 3 bin 773 diğer uygulamalar gerçekleştirildi.