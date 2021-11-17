Erzincan’da kasım ayı mutat personel toplantısı yapıldı

Erzincan İl Müftülüğünde Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer resmi kurumlardan gelen yazıların görüşülmesi ve Başkanlık talimatlarının istişaresi yapıldı.

İl Müftüsü Burhan Çakır ve İl Müftü Yardımcısı İsmail Yılmaz nezaretinde yapılan toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığının cami odaklı din hizmetleri bilgi formu, ibadethane elektrik sayaçları, camilerde Kur’an öğretimi programı, cami ve mescitlerde saf düzen, din görevlileri buluşması isim tespiti, bağımlılıkla mücadele eğitimi, Kudüs ziyaretleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi, valilik genel emirleri konuluları ele alındı.

Müftülüğün konferans salonunda gerçekleşen toplantıda talimatlar kapsamında; Ezanı güzel okuma kursunu başarıyla bitiren görevlilerin ve daha önce tespit edilen görevlilerin ezanlarını kendileri okumaları, cami tuvaletlerinin vakit aralarında kapalı olduğuna yönelik müftülüğe intikal eden şikayetler hakkında değerlendirme, cami görevlilerinin kılık, kıyafet konusundaki usul ve esasların görüşülmesi, cuma hutbelerinin okunmasında ekleme ve çıkarma yapılmaması hususu, Cuma günü Zuhr-i Ahir ve vaktin sünneti namazlarının kılınması hakkında istişareler, ‘Bir mont, bir bot kampanyası’ hakkında görüşme ve çalışmalarıyla ön plana çıkmış, proje geliştiren hayata dokunan cami görevlilerinin tespiti hakkında yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.