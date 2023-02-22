Erzincan’da kardan 56 köy yolu ulaşıma kapalı

Erzincan’da 56 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kemah’ta 2, Refahiye’de 40, Tercan’da 12 ve Üzümlü’de 2 olmak üzere toplam 56 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 68 ekip, 4 bıçaklı kamyon, 19 kepçe, 3 dozer ve 14 greyder ile kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

“Kar yağışı devam edecek”

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu; sabah saatlerinde Erzurum’un kuzey doğusu ile Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı olarak geçeceği; sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi ile buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

“Çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölge genelinde gün boyu buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşlarımızın ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

“Kuvvetli rüzgar uyarısı”

Sabah saatleririnden itibaren Erzurum, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.