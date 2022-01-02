Erzincan’da kar yağışı etkili oluyor

ERZİNCAN (İHA) – Erzincan’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı etkisini arttırdı. Kent merkezine yağan lapa lapa kar şehri beyaza bürüdü.

Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışının etkisi altına girdi. Erzincan’da yüksek kesimler haricinde uzun zamandır kent merkezine yağmayan kar iki gündür etkisini artırarak devam ediyor. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu şehir merkezinde yağan kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehir içi trafiğin aksamaması için tüm mahallelerde ve ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması ile birlikte yaya kaldırımlarında temizlik çalışması yaptı. Kara kışın yaşandığı yüksek rakımlı Kızıldağ, Sakaltutan ve Ahmediye Geçitlerinde araçlar zincir takarak ilerlerken zaman zaman trafikte aksamalar meydana geldi. Karayolları ekipleri de güzergâhlarda kar küreme ve tuzlama çalışması aralıklı olarak yapıyor. Kar ve tipiden dolayı Erzincan genelinde kapanan 86 köy yolunun ise ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ekmekli köyünde ise kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kardan dolayı kayan araçlarını çıkarmak isteyen vatandaşlar büyük çaba harcadı. Araçlarını bulundukları yerden çıkaran vatandaşlar daha sonra buz tutan köy yolunda kayarak karın tadını çıkardı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, Doğu’da aralıklı kar yağışı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde hava çok bulutlu olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgâr güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Gün içerisinde en yüksek sıcaklığın, Erzincan, Tunceli ve Iğdır’da 1 Erzurum’da 0, sıfırın altında olmak üzere Kars’ta 4, Ağrı’da 6, Ardahan’da ise 8 derece olacağı tahmin ediliyor. Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Tunceli’de 1, Erzincan’da 2, Erzurum’da 5, Iğdır’da 8, Ağrı’da 9 Ardahan’da 12, Kars’ta 13 derece ölçüldü.