Erzincan’da kar ve tipiden 89 köy yolu ulaşıma kapalı

Erzincan’da kar ve tipi dolayısıyla 89 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının yeniden açılması için çalışmalar sürüyor.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Çayırlı’da 20, Kemah’ta 12, Otlukbeli’de 5, Refahiye’de 30, Tercan’da 12 ve Üzümlü’de 10 olmak üzere toplam 89 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 9 ekip, 2 bıçaklı kamyon, 10 kepçe, 2 dozer ve 9 greyder ile kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

“Kar yağışı devam edecek”

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgâr kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Kuvvetli yağış uyarısı”

Bölge genelinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ile ulaşımda aksalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

“Kuvvetli rüzgâr uyarısı”

Bölge genelinde rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70, yüksek kesimlerde 60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, yüksek kesimlerde tipi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

“Çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.