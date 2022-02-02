Erzincan’da kar ve tipiden 63 köy yolu ulaşıma kapalı

Erzincan’da etkili olan kar ve tipinin ardından kapalı bulunan 63 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Kar ve tipi dolayısıyla merkezde 3, Çayırlı’da 5, İliç’te 7, Kemah’ta 1, Kemaliye’de 20, Otlukbeli’de 2, Refahiye’de 10 ve Tercan’da 15 olmak üzere toplam da 63 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi 13 greyder, 3 dozer, 19 kepçe, 3 bıçaklı kamyon ve 15 ekiple kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan meteoroloji Erzincan ve Erzurum için kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların Erzurum çevrelerinde kar, Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması beklenmekte. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadiselerinin görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

‘Kuvvetli rüzgâr uyarısı’

Bayburt, Erzincan ve çevrelerinde rüzgârın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, oluşabilecek çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

‘Çığ uyarısı’

Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

‘Buzlanma ve don uyarısı’

Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’da 1, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Bayburt’ta 2, Kars’ta 7, Ağrı’da 5, Iğdır’da 3, Ardahan’da 11 derece olarak kaydedildi.