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Erzincan’da kar ve tipiden 38 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 38 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
ERZİNCAN 05.01.2022, 12:26
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 38 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde 5, ilçelerden Çayırlı’da 6, Tercan’da 3, Üzümlü’de 6, Refahiye’de 3, Kemah’ta 6, Kemaliye’de 6 ve İliç’te 3 olmak üzere il genelinde 38 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını açma çalışmalarını sürdürüyor.