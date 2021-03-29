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Erzincan’da kar ve tipiden 26 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan’da kar ve tipi dolayısıyla kapanan 26 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

ERZİNCAN 29.03.2021, 09:18
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Erzincan’da kar ve tipiden 26 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan’da kar ve tipi dolayısıyla kapanan 26 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Erzincan’da kar ve tipi nedeniyle 26 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan, il merkezinde 5, ilçelerden Çayırlı’da 3, Kemah’ta 2, Refahiye’de 6, Tercan’da 5 ve Üzümlü’de 5 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Karla mücadele çalışmalarını 7 ekip, 8 greyder, 6 kepçe ve 3 bıçaklı kamyon desteğiyle yürütüyor.
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