Erzincan’da kar ve tipiden 118 köy yoluyla ulaşım sağlanamıyor

Erzincan’da, son günlerde aralıklarla devam eden kar yağışı, 118 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 5, Çayırlı ilçesinde 5, İliç ilçesinde 13, Kemah ilçesinde 12, Kemaliye ilçesinde 14, Otlukbeli ilçesinde 2, Refahiye ilçesinde 28, Tercan ilçesinde 35 ve Üzümlü içesinde 4 olmak üzere toplam 118 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri 10 ekip ile kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’nun genelinde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği kaydedildi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

“Çığ uyarısı”

Bölge genelinde dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi beklendiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.