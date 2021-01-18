Erzincan’da kar mesaisi

Erzincan’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kentte kar mesaisi başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışının etkisi altına girdi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir süredir aralıklarla kar yağışının etkili olduğu bölge genelinde çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı, Iğdır ve çevresinde karla karışık yağmurlu havanın hâkim olacağı belirtiliyor. Ağrı ve çevresinde görülecek rüzgâr ve fırtınanın yer yer kuvvetli ve saatteki hızının 40 ile 60 kilometre arasında olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölge genelinde, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük sıcaklık Iğdır’da 2, sıfırın altında olmak üzere Erzurum’da 4, Kars ve Erzincan’da 2, Ağrı’da 1, Ardahan’da 5 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan’da sıfır, Iğdır’da 7, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Kars’ta 2, Ağrı’da 3, Ardahan’da 2 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Palandöken’de 66, Ergan ve Sarıkamış’ta 60 ve Konaklı’da 32 santimetre ölçüldü. Bölgede sis hadisesi, buzlanma ve don olayı beklendiği belirtilerek, dik ve eğimli alanlarda da olası çığ tehlikesine karşın vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kar yağışının etkili olduğu Erzincan’da belediye ekiplerinin kar mesaisi başladı. Cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.

Kentte bazı vatandaşlarda kardan adam yaparak karın tadını çıkardı. Yapılan kardan adamlara pandemi sürecine dikkat çekmek için maske takmakta ihmal edilmedi.