Erzincan’da “Kanser Haftası" etkinlikleri

1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası münasebetiyle Erzincan bulunan Mengücek Gazi Kız Yurdu öğrencilerine seminer düzenlenerek kanserde erken teşhisin önemi anlatıldı.

Kanser Haftası çerçevesinde Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından kanser hakkında, bilgilendirme, bilinçlendirme, farkındalık kazandırma amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi personellerinden Dr. Ayşe Sena Çelik, Hemşire Arzu Yeter Karabudak ve Ebe Gülsüm Orhan tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılara, “Kanser, dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Aynı zamanda yüksek tedavi maliyetleri nedeniyle ülke ekonomilerinde ve iş gücünde çok ağır kayıplara neden olabilmektedir. Oysa erken teşhis edildiğinde tedavinin mümkün olduğu ve yaşam kalitesinin artırılabildiği kanser türleri olduğu düşünülürse korunmanın önemi daha da artmaktadır. Teknolojinin ve tıbbın ilerlemesi ile elde edilen sonuçların daha etkin kullanılması ve halkı bilgilendirme, bilinçlendirme, farkındalık kazandırma çalışmalarına yoğunluk verilmesi amacıyla düzenlenen “1- 7 Nisan Kanser Haftası” etkinlikleri, kanser mücadelesinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır” denildi

Ayrıca Halk Sağlığı Hizmetleri Birimi personelleri tarafından stant etkinliği gerçekleştirildi. Açılan stantta vatandaşlara broşür dağıtılarak kanser taramaları hakkında bilgilendirme yapıldı ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’ne (KETEM) davet edildi.